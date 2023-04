Rigassificatore, inviata una petizione alla Regione per sospendere l'autorizzazione

È stata inviata martedì una petizione alla regione Emilia Romagna per chiedere che questa "si attivi affinché venga sospesa l'autorizzazione all'installazione del rigassificatore di Ravenna fino a quando non sarà chiarito in modo inequivocabile la questione del nulla-osta rilasciato dal MISE, obbligatorio per legge, subordinato a una condizione che, stando ai promotori, non sarebbe possibile soddisfare". Lo afferma l'ingegnere ravennate Riccardo Merendi, presentando la petizione firmata da 21 soggetti fra associazioni, liste politiche, comitati e sigle sindacali.

Secondo Merendi, infatti, il documento che autorizza l'installazione del rigassificatore conterrebbe "una procedura di collaudo tecnicamente impossibile da superare in quanto, oltre a non essere conforme alle norme, sarebbe in contrasto con il fenomeno fisico della dilatazione termica dei materiali; immissione di aria nel flusso del metano, con rischio di esplosione; una temperatura di immissione del metano nel gasdotto troppo bassa per le tubazioni previste".

"Da notare che gli errori erano stati segnalati mediante le previste "osservazioni" e che la stessa Snam aveva replicato descrivendo la procedura di collaudo corretta, dicendo non sarebbe stata immessa aria ma azoto puro e che l'indicazione della temperatura errata era dovuta a un refuso ma - spiega l'ingegnere - i documenti (oltre a quello richiamato dal MISE molti altri riportano gli stessi errori) non sono stati corretti, quindi il nulla-osta risulterebbe subordinato alla realizzazione di un progetto che, oltre che pericoloso per rischio di esplosioni e rotture, non potrebbe comunque essere messo in esercizio per l'impossibilità di superare la prova di collaudo".

Merendi chiarisce: "Non è in dubbio la capacità di Snam di realizzare l'opera, il problema consiste nella procedura di approvazione (molto 'rapida', come si è vantato spesso il Commissario Straordinario Bonaccini, forse troppo) che ha permesso a errori concettuali di superare il vaglio dei controlli per poi tradursi, almeno stando al significato letterale, in una condizione che si chiede se ed eventualmente come sarà possibile soddisfare".

"Riteniamo non accettabile - conclude Merendi - che mentre per i normali cittadini le leggi e le regole imposte dalla burocrazia sono spesso applicate in modo rigido anche per cose a volte insignificanti, per queste grandi opere ad elevatissimo Rischio di Incidente Rilevante siano ammessi quelli che riteniamo essere errori concettuali e procedurali macroscopici. Se invece si dimostrerà che la condizione può essere rispettata ne prenderemo atto, ma ci aspettiamo che la dimostrazione sia esauriente sul piano tecnico e giuridico 'oltre ogni ragionevole dubbio'."