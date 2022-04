Rigassificatore a Ravenna, il sindaco: "Saremmo gli unici al mondo ad averlo sopra al gas inutilizzato"

"Se ci sarà un rigassificatore in Adriatico", e il ravennate è la location adatta per imprese e know how presenti, "saremo l'unico luogo al mondo con un rigassificatore sopra gas non utilizzato". Un "esempio lampante" della politica energetica italiana. Scatta l'applauso della platea del sesto congresso nazionale della Femca-Cisl in corso a Riccione quando il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, nel suo saluto istituzionale, tocca il tema delle estrazioni di gas.

"Siamo in una fase preoccupante - sottolinea - e solo dopo lo scoppio della guerra ci si preoccupa che non siamo energicamente autonomi". Tuttavia, "oggi ancora non ci sono la grinta e la capacità di cambiare", aggiunge. E lo stesso discorso dell'energia vale per la chimica. Per cui, conclude, "la politica ascolti le sagge parole del sindacato e prenda la strada giusta". (Dire)