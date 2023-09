Rigassificatore, Snam conferma: "Sarà pronto per la fine del 2024"

"Confermiamo il ruolo strategico del rigassificatore di Piombino e di quello in costruzione a Ravenna, che ci consentiranno di avere 28 miliardi di metri cubi di importazione di Gnl al Nord, dove si concentra la maggior parte del consumo”. A dirlo questa mattina, nel corso di un convegno, è stato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.

"Con Piombino, oramai operativa al 100%, nell'ultimo trimestre avremo 12 navi equivalenti a 13 miliardi di metri cubi di gas, mentre il valore sale a 44 miliardi di metri cubi se si guarda a tutto il periodo invernale", ha aggiunto confermando gli interventi per la messa in funzione del rigassificatore galleggiante ravennate: "Sul rigassificatore di Ravenna stiamo lavorando sia sull'onshore sia sull'offshore. Confermo che, secondo la pianificazione fatta anche con i fornitori, arriveremo pronti per fine 2024. Stiamo realizzando il collegamento con la rete nazionale e siamo al lavoro a mare dalla fine della pausa estiva”.