Rigenerazione urbana, anche il ministro Franceschini 'lancia' il percorso partecipativo di Lugo

Martedì 14 giugno si è tenuto presso l’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale di Lugo l’incontro pubblico di lancio del percorso partecipativo del Masterplan della Rigenerazione Urbana di Lugo dal titolo “Ripensare insieme spazi e visione della città”. L’iniziativa - coordinata da Gabriele Montanari - ha visto la partecipazione di molti cittadini e professionisti ed ha rappresentato un’occasione di confronto sul futuro della città e dei suoi spazi pubblici, nonché di presentazione di progetti di rigenerazione urbana in fase di realizzazione.

Relatori dell’incontro: il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, l’Assessore regionale alla programmazione territoriale e alla rigenerazione urbana, Barbara Lori, Alessio Vaccaro e Chiara Guardo di SCS Consulting, Leonardo Tedeschi della Fondazione Innovazione Urbana e gli architetti Alessandro Bucci ed Emilio Rambelli.

“È importante valorizzare sia il lavoro che il Governo e il Ministero della Cultura stanno realizzando – anche attraverso il PNRR - sul tema della rigenerazione urbana sia l’impegno di amministrazioni dinamiche e lungimiranti che non si limitano all’amministrazione ordinaria ma accettano la sfida di ripensare, rinnovare e riqualificare le città che governano pensando anche alle dinamiche del lungo periodo e non solo a quelle del breve – ha commentato il Ministro Franceschini - e lo fanno cercando di sviluppare una visione di futuro delle città in grado di rispondere a nuove esigenze di servizi e di spazi della cittadinanza, mettendo in campo percorsi e progetti multidisciplinari, in cui i temi culturali sono spesso centrali”.

“Abbiamo voluto caratterizzare la nostra amministrazione con grandi operazioni di rigenerazione e trasformazione urbanistica – ha detto il Sindaco Davide Ranalli. Un'area come quella dell'ex Acetificio Venturi, dopo 40 anni di abbandono, è ora un luogo di servizi e funzioni che avvicina due quartieri di Lugo. In piazza Savonarola abbiamo dimostrato come si possa restituire alla città un luogo libero dalle auto e autenticamente bello. Lo stesso intendiamo fare in piazza 1° maggio, una volta riaperta del tutto piazza XIII giugno. Si tratta di un processo trasformativo che si basa sulla città esistente e presuppone un'analisi dei bisogni della comunità per dare ai luoghi funzioni nuove, in linea con una società che cambia.”

“Attraverso la Legge regionale 24 del 2017 abbiamo voluto riaffermare l'idea moderna e sostenibile dello sviluppo: non si deve più espandere la città ma rigenerarla, attraverso politiche urbane che sappiano rivalorizzare i tessuti esistenti, riqualificando quartieri e favorendo lo sviluppo della comunità che li popolano ed il tessuto produttivo – commenta Barbara Lori, assessora alla Programmazione territoriale e paesaggistica dell’Emilia-Romagna - Occorre contrastare la forte tendenza ad un ingiustificato consumo di suolo contribuendo ad un più complessivo miglioramento della qualità ambientale, dei servizi, della sostenibilità e vivibilità dei luoghi. Un contributo a tutto tondo verso una qualità della vita dei cittadini che passa attraverso scelte strategiche di governo del territorio a partire dalle città".

"Ecco perché la testimonianza di Lugo è preziosa e s’inserisce in un quadro generale che vede la nostra Regione in prima linea - continua Lori - Il sostegno della Regione che ha messo in campo 3,8 milioni di euro per l’avvio delle pianificazioni comunali, di unione e provinciali, che oggi vede in campo oltre 200 comuni va proprio in questa direzione così come il sostegno ai percorsi di partecipazione e coprogettazione con cittadini e stakeholder, il recente bando per la rigenerazione e riattivazione di interventi su edifici pubblici con che assegna 47 milioni per 80 interventi diffusi e, di grande rilevanza, i fondi destinati ad interventi di rigenerazione assegnati tramite bandi PNRR che per l’Emilia-Romagna superano i 500 milioni di euro di cui anche Lugo è protagonista”.

Il percorso partecipativo del Masterplan continuerà nei prossimi mesi attraverso l’organizzazione di workshop tematici che coinvolgeranno cittadini, professionisti, terzo settore e associazionismo, associazioni di categoria e sindacati.