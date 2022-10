Rigenerazione urbana, i cittadini votano per la "Darsena Verde": vita all’aria aperta, sport e sostenibilità

La rigenerazione della Darsena passa dal verde e dalla sostenibilità. Questo è quanto hanno deciso i cittadini ravennati che hanno espresso con un voto la propria preferenza per il futuro del quartiere ravennate. Fa tutto parte del percorso sperimentale realizzato con il progetto DARE, finalizzato ad avviare un processo di rigenerazione urbana nel quartiere Darsena di Ravenna, che ha raccolto e selezionato varie idee, poi divenute progetti realmente fattibili, tra cui i cittadini hanno potuto votare e scegliere. Tre erano le 'Tattiche' proposte: Darsena Cosmopolita, Darsena Laboratorio e Darsena Verde.

La votazione, che si è svolta dal 28 settembre al 7 ottobre e a cui hanno partecipato 818 cittadini, ha registrato una chiara vittoria della Tattica “Darsena Verde” che ha ottenuto 420 voti (pari al 51,3%). I risultati sono stati presentati lo scorso 8 ottobre, durante l’evento svoltosi al Darsena Pop Up dal titolo: “Darsena chiama, rigenerazione urbana risponde”, a cui ha partecipato l’Assessora del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, con deleghe a urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana, lavori pubblici, patrimonio, subsidenze, servizi geologici.

"La Tattica Verde - ha detto l’Assessora Del Conte – sviluppa diversi interventi volti a promuovere la vita all’aria aperta, lo sport nella Darsena ma, anche, l’abitare sostenibile. Cura, inoltre, - ha proseguito - ed ha attenzione per gli edifici, la sostenibilità, cioè, che devono avere nell’ambito del risparmio energetico e dell’utilizzo dei materiali. Ora, come previsto dal progetto DARE, si tratta di partire dalla Tattica vincente per andare a promuovere e approfondire tutti gli aspetti che possono portare a sviluppare i progetti che sono compresi all’interno della Tattica mettendo - ha concluso Del Conte - a disposizione consulenti che valutino sotto tutti gli aspetti quella che è la fattibilità, la sostenibilità necessaria perché questi interventi si possano realizzare e, finalmente, partire con le loro gambe".

La Tattica Darsena Verde si adopera per garantire a tutti uno stile di vita sano e responsabile in un quartiere a basso impatto ambientale e sviluppa una Darsena da vivere soprattutto a piedi e in bicicletta, luogo ideale per stare insieme “in movimento” praticando sport o godendosi festival e attività all’aperto. In questa “visione” di Darsena non solo gli abitanti e i visitatori, ma anche gli spazi pubblici aperti e gli edifici si tengono in forma e diventano più accessibili, funzionali, efficienti e sostenibili. Nella Tattica Verde sono inclusi i seguenti progetti: Almagià 2023-2027 - Centro Multidisciplinare per le Arti Performative, Bicigrill in Darsena, DarsenaPark, DYS - Darsena Youth Space, Il canottaggio torna in Darsena, Inclusivicity – Inclusività al contrario, Legante, Ravenna Bike Park, SUSPORT, ZamenhOFF.