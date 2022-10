Rigenerazione urbana, uno sguardo alla "Tattica vincente" per la Darsena del futuro

Sabato, in Darsena Pop Up, alle ore 18, si svolgerà “Darsena chiama, rigenerazione urbana risponde”, evento durante il quale sarà presentata la Tattica 2022-23 vincente per la rigenerazione urbana della Darsena. Le votazioni sono invece aperte all’intera cittadinanza fino al 7 ottobre sul portale della rigenerazione urbana: www.darsenaravenna.it. Attraverso un percorso sperimentale, il progetto DARE sta attuando - nel quartiere Darsena di Ravenna - un processo di rigenerazione urbana in chiave digitale che ha fatto emergere, raccolto e selezionato nuove idee che si stanno trasformando in progetti realmente fattibili, attraverso l’incontro tra idee, spazi e opportunità di finanziamento con il percorso “Verso la Tattica Darsena 2022-2023”.

Nelle precedenti settimane numerose sono state le iniziative nelle quali sono state promosse le “Tattiche” presso la cittadinanza. Precedentemente il percorso, Verso la “Tattica Darsena 2022-23” è passato attraverso una chiamata a raccolta delle progettualità locali e non solo. Si è lavorato per sollecitare, selezionare, ma anche e soprattutto accompagnare i progetti: ad integrarsi tra loro, a trovare soluzioni di fattibilità tecnica ed economica, a sperimentare forme di finanza innovativa, cioè in pratica a prendere forma e realizzarsi. A questo proposito si precisa che gli autori dei progetti presentati nell’ambito delle diverse Tattiche non hanno alcun titolo di prelazione nei confronti degli immobili oggetto dei progetti stessi, con particolare riferimento a quelli interessati da messe in asta di natura concordataria o fallimentare.

Le tre Tattiche costruite sono infatti ipotesi di lavoro guidate da diverse priorità e scenari di sviluppo, composte da nuove proposte progettuali realistiche e che completano e potenziano anche altri progetti avviati nel quartiere. Singole proposte possono comparire in più di una di queste tattiche perché hanno molteplici finalità e potenzialità di connessione.

Le Tattiche sono le seguenti: La Tattica Darsena Laboratorio immagina un quartiere in cui innovatori, ricercatori, operatori sociali, artisti e artigiani lavorano insieme e con la comunità per produrre bellezza, intrattenimento, conoscenza e benessere. La Tattica Darsena Cosmopolita progetta un quartiere che valorizza le sue dimensioni internazionale e di vicinato, solidarietà e accoglienza nel segno della cittadinanza attiva. La Tattica Darsena Verde sviluppa una Darsena da vivere a piedi e in bicicletta, praticando sport o partecipando a festival e attività all’aperto. Questa tattica riqualifica anche gli edifici per renderli funzionali, efficienti e sostenibili, realizzando un quartiere a basso impatto ambientale.