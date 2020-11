Rimandata la 49esima edizione del Premio Guidarello

La 49esima edizione del Premio Guidarello per il giornalismo d’autore, in programma a fine novembre al Teatro Alighieri di Ravenna, è rimandata alla prossima primavera.

“Per gli approfondimenti tecnici, le riunioni o i convegni, la modalità telematica rappresenta ormai la quotidianità, ma per il Guidarello desideriamo un momento in cui si possa tornare a incontrarci di persona”, spiega il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli.

“Il Guidarello è il nostro gala, un evento che coniuga cultura e socialità. E’ una lettura del presente attraverso le parole di chi ci aiuta a decifrarlo ogni giorno, in Italia e in giro per il mondo, sui giornali e in tv. E quel presente, oggi, è concentrato su un fenomeno senza precedenti: alla luce delle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria abbiamo quindi scelto, insieme al Comitato dei Garanti e alle giurie, di posticipare la cerimonia per darne il risalto che merita”, conclude il presidente degli industriali romagnoli.