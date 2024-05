Rimborsi bassi per i mobili alluvionati, i consiglieri Pd: "Il Governo continua a disattendere le promesse"

L'annuncio sul rimborso dei beni mobili alluvionati arrivato ieri dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami sta destando molte critiche da parte della politica locale e nazionale. Dopo quelle del sindaco di Ravenna Michele de Pascale e della parlamentare ravennate Ouidad Bakkali, che hanno contestato le cifre relative agli indennizzi - che si aggireranno tra i 5000 e, ma solo in casi particolari, i 10mila euro -, è il turno di Massimo Bulbi e Lia Montalti, consiglieri regionali del Pd.

"Il Governo continua a disattendere le promesse fatte un anno fa davanti ai nostri concittadini romagnoli. Il decreto per il rimborso dei beni mobili continua a essere rimandato - commentano i due consiglieri dem - Una cosa purtroppo è certa: quel "rimborseremo il 100% di quel che è andato perso sotto l'acqua e il fango" dichiarato dalla presidente Meloni e dai tanti esponenti della destra al Governo non si vedrà. Il decreto, infatti, che è stato più volte annunciato e ancora non si è visto, consentirà, se mai venisse approvato, di ricevere rimborsi solo fra i 5.000 e i 10.000 euro. Ci sono migliaia di famiglie che ancora non hanno ricevuto nulla dal Governo Meloni. Sono famiglie che hanno avuto danni enormi, hanno perso tutto e che da un anno attendo risposte che non stanno arrivando".

"Lo diciamo ancora una volta a chi ha responsabilità nel Governo nazionale e dovrebbe onorare tali responsabilità, anche verso il territorio da cui proviene e la gente che vi abita: lavorate con coerenza e smettetela di fare passerella alimentando false speranze - concludono Bulbi e Montalti - Come abbiamo più volte dimostrato, anche nella dolorosa vicenda dell’alluvione, noi romagnoli non restiamo con le mani in mano, siamo abituati a lavorare e faticare per raggiungere i nostri obiettivi. Le chiacchiere non ci riguardano e non ne vogliamo più sentire".