Abbonamenti Trenitalia non goduti: aperte le domande per i rimborsi in denaro

Le modalità per convertire in denaro l’importo previsto dal voucher abbonamento Covid-19 (voucher emessi come rimborso per gli abbonamenti ferroviari non utilizzati a causa del lockdown)

Trenitalia Tper, grazie al contributo delle Regione Emilia-Romagna, ha predisposto le modalità per convertire in denaro l'importo previsto dal suo voucher abbonamento Covid-19 (voucher emessi come rimborso per gli abbonamenti ferroviari non utilizzati a causa del lockdown).

Chi può richiedere il rimborso in denaro?

Sono ammessi al rimborso i voucher richiesti entro il 30 settembre 2020, regolarmente emessi da Trenitalia Tper e non utilizzati, nemmeno parzialmente. La richiesta potrà essere avanzata dal possessore dell'abbonamento, nonché titolare del voucher. I voucher richiesti successivamente al 30 settembre 2020 potranno solamente essere utilizzati per l'acquisto, anche in due tranche, di titoli di viaggio o abbonamenti esclusivamente della stessa azienda erogatrice Trenitalia Tper (e non rimborsati in denaro).

Di cosa ho bisogno per compilare la domanda?

Prima di procedere con la richiesta del bonifico, è necessario essere in possesso di:

- numero del voucher riportato sulla comunicazione pervenuta tramite e-mail;

- codice Iban;

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità nei formati pdf, jpeg, png e jpg (dimensione massima del file 5 MB).

Come viene erogato il rimborso in denaro?

Il rimborso avviene mediante bonifico bancario per un importo di pari valore a quello riportato sul voucher. In caso di voucher spesi parzialmente, non sarà possibile richiedere il rimborso in denaro per la quota non ancora utilizzata.

Per quali voucher è possibile effettuare la richiesta di bonifico?

Sono rimborsabili tutti i voucher richiesti entro il 30 settembre 2020, mediante l'apposito form online di Trenitalia Tper e regolarmente emessi, indipendentemente dalla tipologia di abbonamento.

Dove posso presentare la domanda?

La domanda può essere presentata entro il 15 febbraio 2021 esclusivamente tramite l'apposito form online predisposto da Trenitalia Tper.

Devo ritirare il voucher in biglietteria per effettuare la richiesta di bonifico?

Non è necessario ritirare il voucher presso la biglietteria prescelta. Sarà sufficiente l'e-mail ricevuta da Trenitalia Tper all'indirizzo indicato all'atto della richiesta, al cui interno è riportato il numero del voucher da inserire nell'apposito campo.

Come posso fare se non ho fatto richiesta di bonifico entro il 15 febbraio 2021?

Trenitalia Tper invita i propri abbonati a presentare richiesta entro il termine previsto. Saranno comunque previste altre aperture a febbraio-marzo e maggio-giugno.