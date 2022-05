Rimorchiatore affondato in Puglia, anche a Ravenna lo sciopero per la nuova tragedia in mare

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti del territorio ravennate aderiscono allo sciopero nazionale proclamato per venerdì in seguito all’ennesima tragedia del mare. Il Franco P, un rimorchiatore di bandiera italiana, è infatti affondato al largo delle coste pugliesi, per cause ancora in fase di accertamento. Come riferito da BariToday, al momento il bilancio è di tre vittime e diversi dispersi, mentre il comandante della Franco P sarebbe l'unico sopravvissuto dell'equipaggio del rimorchiatore. Mercoledì gli uomini erano impegnati nel rimorchio di un pontone nella tratta Ancona-Durazzo, quando il rimorchiatore è affondato.

"Purtroppo, si allunga ancora la lunga scia di vittime sul lavoro che evidenzia sempre più la necessità di intervenire in maniera decisa affinché questi accadimenti non avvengano più - affermano i sindacati ravennati - Alle famiglie delle vittime la nostra vicinanza con la consapevolezza che non si può continuare a morire sul lavoro per il lavoro".

"In segno di lutto e di protesta per le ennesime vittime di incidenti sul lavoro", Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per la giornata di venerdì 4 ore di sciopero nazionale del Settore Rimorchio che saranno effettuate ad ogni fine turno e/o prestazione. Anche nel porto di Ravenna, alle 13, vengono suonate le sirene dei rimorchiatori in segno di lutto.