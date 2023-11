Il rimorchio viene avvolto dalle fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco in autostrada

Vigili del Fuoco in azione alle porte di Ravenna. Tutto è avvenuto dopo le 19.30 sul ponte 'Quadrifoglio', nel raccordo tra statale Adriatica e A14Dir, dove ha preso improvvisamente fuoco il rimorchio di un camion che trasportava mattoni e si stava dirigendo fuori città. Il camionista ha subito allertato i soccorsi con i Vigili del Fuoco di Ravenna che sono giunti sul posto con una squadra e un autobotte, ai quali poi si sono aggiunti altri rinforzi. I pompieri hanno aiutato il camionista a staccare il rimorchio dalla motrice, evitando che le fiamme coinvolgessero tutto il veicolo, quindi hanno estinto il rogo.

L'ingresso dell'autostrada è rimasto bloccato per circa un'ora per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco, con ripercussioni sul traffico diretto verso Bologna, poi è stata riaperta la corsia di sorpasso consentendo di far defluire la coda. Sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico erano presenti anche Polizia di Stato e Polizia Locale di Ravenna. Le cause del rogo sono ancora da accertare.