Nasce il premio letterario “L’Alloro di Dante”: si cercano opere dedicate all'amore

Rinascimento Poetico e il Centro Dantesco di Ravenna, col patrocinio del Comune di Ravenna e di WikiPoesia, indicono la Prima Edizione del Premio Letterario Nazionale ed Internazionale “L’Alloro di Dante”, la cui premiazione si svolgerà nella Basilica di San Francesco di Ravenna, la chiesa del Sommo Poeta, adiacente alla sua tomba. Il bando, per opere inedite, mai postate sui social e mai premiate in altri concorsi, si articola in due sezioni, a tema Amore, che prenderanno ispirazione dalla seguente terzina dantesca: Nel suo profondo vidi che s’interna, // legato con amore in un volume, // ciò che per l’universo si squaderna.

Le poesie devono essere inviate entro il 31-07-2022. La premiazione avverrà il 4 settembre 2022 a Ravenna. In palio un montepremi da 2mila euro. Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo: concorsoallorodidante@gmail.com Ulteriori informazioni e il bando completo sul sito di Rinascimento Poetico.