Riapre lo storico Woodpecker, si torna a ballare (ma non solo): feste, mostre, sfilate e cooking show

Per molto tempo il Woodpecker, la storica discoteca di Milano Marittima che dagli anni '60 ha fatto ballare più di una generazione sotto la sua cupola in vetroresina, è rimasto abbandonato. Il tempo sembra essersi fermato, tanto che questo luogo custodisce ancora oggi il suo fascino. Ora il Woodpecker - dopo anni di imprevisti, ostacoli burocratici e aperture rimandate - si prepara a riaprire per l'estate 2023. Anche se al momento c'è molto riserbo sul progetto: Riccardo Guerrini, titolare della ditta 'Balsera' di San Pietro in Trento e vincitore del bando per il rilancio del Woodpecker, spiega che i dettagli precisi verranno diffusi appena saranno terminati alcuni lavori.

Quello che si sa è che il locale riaprirà, probabilmente tra fine giugno e inizio luglio, in primis come discoteca. Ma non solo: insieme al mondo clubbing si fonderanno arte, cultura, moda e food. Tra le piscine naturali saranno organizzate serate dedicate al mondo della musica house, ma ci saranno anche cene-spettacolo ed esperienze artistiche nelle quali il palcoscenico farà da scenografia. Potrà ospitare dj set, esibizioni live, mostre, cooking show, sfilate di moda, happening e feste private, pur mantenendo il mood di eleganza e stile che il luogo prevede. Il locale infatti punterà un target medio-alto di clientela.

La natura che lo circonda, l’architettura che lo completa e l’atmosfera di un posto unico porteranno il Woodpecker a riprendersi lo spazio che merita. Un luogo suggestivo dove lasciarsi affascinare e avvolgere dalla musica, dalla danza e dalla natura. Da una scalinata in marmo che accarezza la duna d’ingresso ci si immergerà nello spettacolo della struttura, che potrà contenere fino a 1500 persone. Un luogo personalizzabile a seconda delle richieste e occasioni che da solo potrà fungere da stage naturale. Scenografie sulla base dei 4 elementi - terra, acqua, aria e fuoco - arricchiranno il tutto emozionando gli ospiti.