La rinascita del parco: piantati 20 nuovi alberelli per iniziativa dei cittadini

Dopo anni di abbandono, l'area verde è pronta a rinascere. Giovedì mattina si è tenuta una cerimonia per la piantumazione di 20 nuovi alberi nel parco pubblico di Madonna dell'albero posta all'incrocio fra via Attilio Rivalta e via monsignor Renato Casadio. L'iniziativa è partita da un gruppo di cittadini della frazione che, con la collaborazione del Comitato cittadino e del Comune di Ravenna, ha deciso di dare il via a una riqualificazione del parco. Nei giorni precedenti alla piantumazione si era già provveduto a rinnovare le porte da calcio presenti nell'area verde. Alla piantumazione dei nuovi alberi erano presenti l'assessore Igor Gallonetto, i presidenti del Consiglio territoriale e del comitato cittadino, vari residenti della frazione, l'agronomo che ha seguito la messa a dimora delle piante e gli alunni delle 4 classi della scuola elementare "Grande Albero".