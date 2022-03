RinascItalia, il tour 'Facciamo fiorire la speranza' ha fatto tappa a Cervia

Il camper di RinascItalia, in visita a 645 amministrazioni civiche per motivarle ad aderire alla filosofia della certificazione di “Comune Fiorito”, è stato a Cervia il 9 marzo scorso. Il tour nazionale dallo slogan “Facciamo fiorire la speranza” è un’iniziativa di Asproflor Comuni Fioriti del 2022.

La giornata è iniziata in Piazza Garibaldi di fronte al Palazzo Comunale dove Salvatore Domolo e Marcello Manfredi ideatore e referenti del progetto sono stati ricevuti dal Vice Sindaco Gabriele Armuzzi, dalla Delegata al Verde Patrizia Petrucci e da Bruna Rondoni Ufficio Politiche Comunitarie che ha organizzato questa speciale visita. Si è proseguito incontrando il Presidente dell’Associazione Casa delle Aie Renato Lombardi, che ha illustrato L'orto dei Frutti Dimenticati, e il Presidente dell’Associazione Amanti della pineta Antonio Migani, che ha fatto da guida in pineta e mostrato la pianta di quercia donata dall'Associazione Asproflor Florovivaisti per Passione nel 2019.

Nel pomeriggio è stata organizzata la visita alla Scuola Primaria Michelangelo Buonarroti, vincitrice del premio nel 2021 "Comuni Fioriti Scuola Fiorita". Ha riempito di commozione la straordinaria e vivace accoglienza di quasi un centinaio di ragazzi che hanno mostrato il loro Giardino e Orto Botanico, dove nel 2015 hanno piantato "Pacifico" un alberello di ginkgo biloba, proveniente dai semi di un esemplare sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima. La scuola da anni è in contatto con la città giapponese attraverso un Gemellaggio Esemplare attraverso Mayors for Peace.

L'incontro finale alla Casa del Volontariato alla presenza del Presidente della Consulta del Volontariato Luigi Nori, dove sono stati messi a dimora tre alberi (una mimosa, un carpino bianco e una quercia), nel Parco dall'Abbraccio dedicato a Riccardo Todoli. La giornata si è conclusa col gruppo musicale i “Trapozal” che fa capo al Circolo Pescatori di Cervia La Pantofla.

Salvatore Domolo e Marcello Manfredi hanno commentao: “Giornata in famiglia quella vissuta nel Comune di Cervia, sia perché è un Comune Fiorito ma soprattutto perché la comunità incontrata nelle varie esperienze ci ha abbracciato con il cuore, facendoci sentire a casa. La visita a Cervia ci ha resi consapevoli che se vuoi una vita attiva e divertita devi venire in Romagna. Grazie Cervia Città Giardino per averci fatto sentire i battiti del vostro cuore”.

La Delegata al Verde Patrizia Petrucci ha aggiunto: “E’ stata una visita intensa e particolarmente sentita. Siamo fieri di fare parte di RinascItalia, un progetto straordinario ricco di valori e del circuito Comuni Fioriti a cui abbiamo aderito fin dal 2007, unico comune della costa emiliano- romagnola. La nostra città è sempre pronta all’accoglienza e ringraziamo Salvatore Domolo e Marcello Manfredi per le bellissime parole che hanno dedicato a Cervia e Asproflor Comuni fioriti per l’iniziativa di speranza che hanno messo in atto”.