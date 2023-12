Si rinnova la Marcia per la pace "Perugia-Assisi": Cervia conferma la sua adesione

Il comune di Cervia aderisce alla “Marcia per la Pace Perugia-Assisi” in programma domenica 10 dicembre, nella Giornata internazionale dei diritti umani, in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948). L’appello della Marcia "Fermiamo le stragi" si rivolge "a tutte le donne e gli uomini che, dentro e fuori le istituzioni, non hanno smesso di credere nell'impegno per la pace, i diritti umani e la giustizia".

La Marcia per la pace riunisce tutte le istituzioni, associazioni e realtà impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, che hanno la responsabilità di dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto dei diritti umani e proteggere le persone più deboli e vulnerabili.

Il comune di Cervia già dal 1993 ha deliberato la propria “dichiarazione di Città per la Pace” ed di aderire al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace con sede a Perugia, stabilendo che uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale di Cervia è la promozione della cultura e dell’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale. Il Comune sostiene con un contributo il Coordinamento Enti locali per la pace.

L’assessore alla pace Michela Brunelli ha dichiarato: ”Il Comune di Cervia ha aderito anche a questa edizione straordinaria della Marcia della Pace, la seconda nel 2023 dopo quella del 21 maggio scorso. Cervia affonda le sue radici nel rispetto delle persone, nell’accoglienza, nell’integrazione, sostenendo progetti e associazioni, è un luogo in cui le culture si possono incontrare. La pace è un percorso e un processo, non un momento o una parentesi della storia, essa ha bisogno di determinazione, coraggio, volontà collettiva e impegno dei singoli. Solo in una dialettica di confronto, nel multiculturalismo e nel vivere il principio della non violenza come valore universale, capace però di calarsi nei nostri gesti, nelle nostre parole, nella nostra quotidianità, è possibile che la pace diventi sempre meno sogno e sempre più realtà”.