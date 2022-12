Rinnovata la convenzione per preservare la divulgazione delle scienze con la Casa Museo Bendandi

Preservare la memoria storica e valorizzare la divulgazione delle scienze. Con questi presupposti è stato deliberato nei giorni scorsi dalla giunta del comune di Faenza il rinnovo della convenzione con l’associazione ‘La Bendandiana’, gestore della Casa Museo ‘Raffaele Bendandi’. Tale convenzione, che si rinnova dal 1999, coprirà il periodo 2022-2026 e vedrà nuovamente impegnata l’associazione nella progettazione e nella realizzazione di attività scientifico-culturali e didattico-formative attraverso l’apertura al pubblico del museo che sorge in via Manara 17. In quei locali, appartenuti a Raffaele Bendandi e poi lasciati dallo stesso sismologo al comune, che per questo motivo concede all’associazione gratuitamente quegli spazi, sono presenti ancora oggi gli strumenti di lavoro, i libri e i documenti di studio oltre agli oggetti di uso quotidiano di Bendandi.

La Casa Museo continuerà quindi ad essere un punto di riferimento cittadino per la rilevanza scientifica del patrimonio culturale e storico in essa conservato, e continuerà ad avere ul ruolo attivo nella rete degli istituti culturali e scientifici della città, anche nell’ambito delle collaborazioni avviate con la “Palestra della Scienza” e con il Museo Civico di Scienze Naturali “Malmerendi”, attualmente gestito dall’associazione “Gruppo Speleologico Faentino”. Per questo la convenzione vedrà corrispondere all’associazione La Bendandiana la somma di 4000 euro nel periodo ’22-’26 che saranno a carico della Romagna Faentina.