Rinnovato il direttivo dell'associazione Faenza nel Cuore: Alessandro Bacchini è il nuovo presidente

Il 24 ottobre Alessandro Bacchini è stato nominato Presidente dell’Associazione Faenza nel Cuore da un Consiglio Direttivo quasi completamente rinnovato di cui fanno parte: Annalisa Angiolini, Alfio Baldani, Deanna Dal Pozzo, Francesca Goni, Annalisa Gurioli, Marina Fabbri, Massimiliano Mamini, Luisa Piovaccari, Claudio Salaroli, Stefania Tamburini, Marina Vignoli, Mara Visani, Antonella Zanelli, Carla Zanotti.

Il presidente Bacchini, a nome di tutto il Consiglio, ha ringraziato i soci uscenti per il prezioso lavoro svolto e in particolare ha elogiato l’operato profuso da Francesca Goni, presidente uscente, che per impegni diversi lascia l’incarico pur rimanendo all’interno del Consiglio Direttivo.

“Auspichiamo che la nostra Associazione apolitica e senza fini di lucro continui a essere un riferimento culturale per tutte le persone della nostra città, giovani e meno giovani, e a trasmettere i valori promossi sin dalla fondazione del sodalizio quali: solidarietà, generosità, amore e coraggio nell’affrontare ciò che la vita ci riserva”.

Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo il presidente illustrerà i progetti che l’associazione vuole portare avanti partendo da quelli già in corso. La nostra Associazione è a disposizione di chiunque voglia contribuire nel fornire progetti e evidenziare problemi legati alla nostra città, che una volta esaminati dal nostro Consiglio Direttivo ci impegneremo a perseguire nelle sedi opportune, come nel caso dell’ultimo progetto del Telefono Giallo, per cui ringraziamo l’Assessore Davide Agresti che ha preso a cuore le richieste del nostro Past-President Francesca Goni, nel fornire una utenza telefonica del Comune di Faenza, a sostegno delle persone anziane, oggi ribattezzato dal Comune di Faenza: “Telefono Amico”.