Rinnovato il protocollo d'intesa tra Prefettura e Associazione nazionale Carabinieri in congedo

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Ravenna Isidoro Mimmi, hanno rinnovato stamattina il Protocollo d’Intesa per la collaborazione volta a garantire l’implementazione della generale capacità di risposta della Prefettura alle sempre maggiori esigenze legate alla gestione dei procedimenti amministravi.

I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri supporteranno per un altro anno il personale della Prefettura, affiancandolo nell’attività istruttoria dei numerosi procedimenti in materia di cittadinanza, protezione civile, depenalizzazione ed immigrazione, continuando a fornire un contributo prezioso per il buon andamento e la massima efficienza e tempestività dell’azione amministrativa svolta dai vari uffici.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine al Presidente dell’A.N.C., per il notevole contributo che l’Associazione da sempre garantisce alla comunità di Ravenna, e per l’impegno assunto a titolo gratuito dagli associati e per la loro preziosa collaborazione prestata all’Amministrazione pubblica che costituisce un virtuoso esempio di profondo senso civico. Il Presidente dell’A.N.C. Isidoro Mimmi, ha rimarcato la professionalità di tutti gli associati e la loro grande disponibilità ispirata ai principi di solidarietà e collaborazione, ringraziando il Prefetto di Ravenna per la fiducia riposta nell’Associazione.