Rinnovo del contratto nell'azienda ravennate, sindacati: "Un buon risultato per i lavoratori"

Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl e la Rsu aziendale hanno sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo alla Sica di Alfonsine. L’accordo permette la conferma della 14esima, i buoni pasto a 8 euro, un aumento del fisso mensile, tre giorni aggiuntivi a carico dell'azienda per secondo evento di lutto nell'anno, premio di risultato con valori economici importanti.

“Siamo soddisfatti per il rinnovo del contratto – commentano Ketty Samorì per la Fiom Cgil, Mattia Spagnoli per Uilm Uil, Francesco Stavale per Ugl metalmeccanici unitamente alla Rsu composta da Lauro Cassani, Franco Lama, Rudi Capucci, Andrea Pelosi – che introduce novità per i lavoratori e le lavoratrici e che non tiene conto soltanto degli elementi economici, ma che valorizza anche la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro. Il confronto costruttivo con i vertici aziendali ha permesso di raggiungere un buon risultato per le lavoratrici e i lavoratori”.