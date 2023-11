Rinvenuti funghi velenosi in alcune aree verdi: le raccomandazioni ai cittadini

A Ravenna sono stati rinvenuti funghi velenosi in alcune aree verdi. Il Comune di Ravenna e il dipartimento di igiene pubblica dell’Ausl della Romagna raccomandano ai cittadini di non raccogliere funghi e in ogni caso di non consumarli senza averli fatti prima analizzare da un micologo.

A tal proposito si ricorda che a Ravenna l’ispettorato micologico dell’Ausl della Romagna è aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11 nella sede del Cmp in via Fiume Abbandonato 134 con accesso diretto e che per informazioni lo si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 allo 0544.286698.