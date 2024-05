La riolese Cecilia Bertozzi premiata ai David di Donatello: dopo "Comandante" ora il film su Marconi

Dopo il successo di “Comandante” e “Call My Agent Italia”, l'attrice riolese Cecilia Bertozzi, già premio 'Meglio Ridere 2023', è stata protagonista nella serata dei Premi David di Donatello a Firenze, dove ha ricevuto il “David Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars”, riservato a 6 giovani attori e attrici under 28 del panorama cinematografico italiano. Un bel successo per l'attrice 28enne nata a Faenza, che ha convinto i giudici in particolare grazie al monologo nel film "Comandante" di Edoardo De Angelis, con protagonista Pierfrancesco Favino.

Ma gli impegni della giovane artista per quest'anno non sono finiti. Dal 9 al 12 maggio Bertozzi sarà invece diretta da Stéphane Beaunschweig (direttore artistico dell’Odéon-Théâtre de l’Europe de Paris) nel dramma Pirandelliano “La vita che ti diedi”, in programma a Bologna all’Arena del Sole. Inoltre interpreterà il ruolo di Maria Cristina Marconi, seconda moglie del Nobel per la fisica Guglielmo Marconi, nella nuova serie Rai “Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo”, in cui affiancherà Stefano Accorsi, che interpreta il geniale inventore bolognese. La serie sarà trasmessa in prima serata il 20 e 21 maggio su Rai 1. Dal comune di Riolo Terme arrivano quindi i complimenti e la soddisfazione per i grandi traguardi raggiunti: "Siamo fieri di te Cecilia!".