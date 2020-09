Riolo Terme, anche i ragazzi dell'alberghiero protagonisti ai Mondiali di ciclismo

Sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione del mondiale di ciclismo 2020, anche i ragazzi dell'Alberghiero di Riolo Terme la faranno da protagonisti, mettendosi in gioco con passione e professionalità. In testa le insegnanti Sangiorgi, Pelliconi e Nannini; al seguito una nutrita squadra di alunni, ben riconoscibili nella divisa amaranto-nera, impegnati a mostrare il proprio talento.

Ovviamente l'arma vincente del Team Pellegrino Artusi non sarà la bicicletta, ma la simpatia che i ragazzi sapranno portare con sè. Pur lavorando nella massima sicurezza, la scuola vuole lanciare un grido di gioia per l'inizio del nuovo anno scolastico, che ci vede finalmente tutti insieme, sui banchi ma anche nei laboratori: preziosissima officina del futuro che verrà.

"Partecipare all'accoglienza che Riolo Terme vuole offrire in occasione della gara ciclistica, costituisce per la Dirigente Scolastica Iole Matassoni e per il suo istituto, motivo di vanto ed orgoglio, perchè anche noi, come i ciclisti, stiamo vivendo una sfida molto importante, sicuri che il gioco di squadra possa risultare vincente. Mascherina e divisa saranno il simbolo della nostra professionalità; distanziamento e presenza la ricetta essenziale per poter lavorare in modo sereno; amore e passione, i motori che ci spingeranno ad affrontare con coraggio la difficile gara della riapertura".