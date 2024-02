Riolo Terme, primi passi verso l'apertura del Cau della Valle del Senio

Lunedì 12 febbraio, alle 17:30, nella Sala del Consiglio Comunale di Riolo Terme, la dottoressa Donatina Cilla, direttrice del Distretto di Faenza dell’Ausl Romagna, presenterà alla cittadinanza i prossimi passi verso l’apertura del Centro Assistenza Urgenza (CAU) della Valle del Senio. I Centri di Assistenza Urgenza (CAU) sono strutture sanitarie in cui lavorano medici di continuità assistenziale e infermieri, adeguatamente formati, pronti ad accogliere e assistere pazienti con problemi urgenti a bassa complessità, 7 giorni su 7 con accesso diretto. In provincia sono già aperti i Cau di Ravenna e di Cervia. I CAU possono erogare gratuitamente prestazioni quali visite mediche, certificazioni, trattamento farmacologico al bisogno, prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori (per esempio suture, medicazioni) e prestazioni assistenziali e specialistiche per eventi di origine traumatica.