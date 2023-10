Riolo Terme capitale della bici con il "Cycle Summit": attesi 165 partecipanti da tutto il mondo

Dal 7 al 10 ottobre Riolo Terme si appresta a diventare una 'capitale' per gli appassionati di bicicletta: il comune romagnolo ospita infatti l’edizione 2023 del Cycle Summit, la conferenza internazionale e workshop che coinvolge i più quotati tour operator bike internazionali e le destination management company e gli stakeholders specializzati che operano su pacchetti in outgoing e incoming. Per l'evento è prevista una partecipazione record di 165 partecipanti, provenienti da tutto il mondo, con 24 nazioni rappresentate.

Molto ricco il programma delle quattro giornate, tra visite e bike tour nel territorio, incontri vari e un workshop B2B conclusivo nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 ottobre, che coinvolgerà anche gli operatori del cicloturismo dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa è promossa a Apt Servizi Emilia-Romagna, IF (Imola-Faenza Tourism Company) e Riolo Terme Cycling Hub, in collaborazione con l’agenzia tedesca Cycle Summit di Heiko Riekemberg e Jurgen Roensc.