Riolo Terme, Evangelisti (Fdi): "Mettere in sicurezza il Senio"

Mettere in sicurezza il fiume Senio a Riolo Terme, in provincia di Ravenna. A chiederlo, in un'interrogazione, è Marta Evangelisti (Fdi) che ricorda come "le forti precipitazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna a partire dal 16 maggio 2023, dopo quelle che avevano già flagellato il territorio tra il 2 e il 3 maggio, hanno causato l’esondazione di 21 fiumi e corsi d’acqua, tra i quali il torrente Senio: mi è pervenuta una segnalazione relativa a problemi idraulici e di manutenzione del torrente Senio in località Riolo Terme, all'altezza dell'intersezione tra via Firenze e via Rio Ferrato, lungo la strada provinciale 306 direzione Riolo Terme-Casola Valsenio, a ridosso del cosiddetto "ponte della chiusa", da circa due anni sede di un cantiere edile finalizzato alla ristrutturazione dello stesso".

Da qui l'atto ispettivo per chiedere all'esecutivo regionale "se intenda procedere, anche congiuntamente all’Ufficio territoriale sicurezza territoriale e protezione civile di Ravenna, per dare tempestivo riscontro alla segnalazione pervenuta a tutti gli enti competenti e quali siano gli interventi previsti, in futuro e nell’immediato, per il tratto di fiume e la zona in argomento, unitamente agli importi e le tempistiche relativi".