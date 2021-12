Riolo Terme, inaugurato il monumento alle vittime civili di guerra

Domenica a Riolo Terme è stato inaugurato un monumento alle Vittime Civili di Guerra. L'inaugurazione è avvenuta in occasione dell'inizio delle "127 Giornate di Riolo": il 5 dicembre del 1944 vi fu infatti il passaggio del fronte della seconda guerra mondiale. Il nuovo monumento è stato posizionato al parco Pertini che in quei tristi giorni era divenuto il cimitero di fortuna della località. Il Comune di Riolo porge un ringraziamento "alle tante persone presenti e a tutte le associazioni che insieme alle istituzioni fanno un costante lavoro di Memoria, soprattutto per le giovani generazioni".