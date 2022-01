Riolo Terme, tragico esito per le ricerche: trovato morto l'anziano scomparso

"Purtroppo le ricerche si sono concluse nella maniera più triste. Esprimiamo ai familiari del signor Cavina le sentite condoglianze". E' il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi ad informare su Facebook dell'esito tragico delle ricerche dell'uomo di 83 anni, Giuseppe Cavina, che risultava disperso da domenica sera. "Chiunque l’abbia visto o dovesse vederlo, avvisi immediatamente il 112", era stato l'appello del sindaco. Il corpo dell'uomo di 83 annni è stato ritrovato nel pomeriggio di mercoledì lungo il fiume Senio, nei pressi di una chiusa. L'allarme per la scomparsa dell'anziano che abitava nel paese avevano fatto scattare le ricerche di Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari, fino al ritrovamento del cadavere che affiorava dall'acqua. Ancora in corso di accertamento le cause della morte.