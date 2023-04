Al Rione Nero di Faenza la nona edizione del memorial Luca Beoni

Cambiano il nome e le modalità, ma non cambierà il senso dell’evento che il Rione Nero organizza annualmente a maggio per ricordare il compianto sbandieratore Luca Beoni, prematuramente scomparso a soli 23 anni nell’aprile 2010 in seguito a un tragico incidente stradale. La nona edizione del memorial organizzato dal Rione di via della Croce quest’anno vedrà comunque librarsi nel piazzale della sede di Porta Ravegnana le bandiere anche se in forma non competitiva. L’iscrizione alla Fisb in forma individuale da parte dei cinque rioni faentini è stata infatti inoltrata all’associazione degli sbandieatori italiani ma non ha ancora ottenuto risposta e quindi i rioni per il momento dovranno fare a meno della presenza della giuria federale ed anche della presenza di altri gruppi iscritti e provenienti da altre città.

“L'abbiamo chiamata Giornata del Pino Nero. Ci sarebbe piaciuto mantenere le modalità delle precedenti edizioni, ovvero ospitare gruppi provenienti non solo da Faenza, ma da più parti d’Italia - si legge in una nota del Rione Nero -, ognuno onorando il proprio stemma e difendendo i propri colori in un Torneo come da tradizione. Non è stato possibile in relazione a una situazione che speriamo possa presto risolversi, ma abbiamo pensato a un programma altrettanto stimolante”. Pertanto il prossimo 6 maggio, sono stati invitati dal Rione Nero gli altri quattro rioni faentini “a colorare insieme a noi il nostro piazzale con varie esibizioni di musici e sbandieratori di ogni età. L'evento si svolgerà nel pomeriggio e si concluderà in serata con una cena a prezzi popolari”. Le esibizioni non competitive includeranno quindi le categorie U15, Senior in attività e Over 40 “C’è il forte desiderio di condividere una bella giornata e tornare a respirare l’aria del Niballo, Palio di Faenza” scrivono da via della Croce.