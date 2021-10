Riparato l'avvallamento su via Canale Molinetto: la strada riapre al traffico

I tecnici del Comune sono stati impegnati fin dalla mattinata di lunedì nella verifica delle cause che avevano prodotto un avvallamento in via Canale Molinetto. Dopo che nella giornata di domenica ne era stata riscontrata la presenza, l’amministrazione aveva disposto in via precauzionale la chiusura al transito della strada. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i tecnici del Comune per tutte le necessarie verifiche.

Appurato, lunedì mattina, che il ponte non presentava alcun problema strutturale, si è proceduto all’intervento di ripristino. È previsto che la strada venga riaperta al transito nella prima mattinata di martedì, per consentire nel frattempo la presa del calcestruzzo gettato.