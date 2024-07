Riparte il laboratorio della "non-scuola" al Cisim di Lido Adriano

A partire dal prossimo settembre, per il quarto anno consecutivo, Ravenna Teatro condurrà al Cisim di Lido Adriano un laboratorio della non-scuola, esperienza teatrale “asinina” e antiaccademica che le Albe/Ravenna Teatro tengono viva da più di trent'anni a Ravenna e nel mondo, in forte relazione con le istituzioni locali e scolastiche. Questa pratica ha assunto nel tempo l’importanza e il riconoscimento di un vero e proprio passaggio formativo, nel segno del cortocircuito tra arte e vita, e coinvolge ogni anno centinaia di ragazzi e di ragazze, che si misurano con i testi della tradizione teatrale, li attraversano e li “mettono in vita”, in una preziosa occasione di confronto attraverso il teatro.

Gli incontri, condotti da Alessandro Argnani, Dario Racagni e Alice Cottifogli, sono rivolti a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni e, a testimonianza di quanto questa pratica sia diffusa e apprezzata, al laboratorio di settembre parteciperanno, per il secondo anno, ragazzi e ragazze di Asinitas, associazione romana che si occupa di educazione e intervento sociale con la finalità di promuovere attività rivolte alla cura, all’educazione-formazione e all’accoglienza di persone minori e adulte, italiane e straniere.

In questa nuova edizione ci si cimenterà sul testo di Italo Calvino dal titolo Fiabe italiane e, particolarità di quest'anno, sarà il coinvolgimento del corso di rap che da anni viene organizzato dal Cisim. Gli incontri si terranno da lunedì 9 settembre al Cisim, nella sede di viale Parini 48, con i seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:00, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e sabato dalle ore 10:00. L’esito finale, che quindi accorperà il laboratorio teatrale e il corso di rap, si terrà al Cisim sabato 14 settembre ore 20:00 con ingresso gratuito.