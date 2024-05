Riparte il programma "well-being" in Bassa Romagna: si cercano palestre per nuove convenzioni

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un avviso pubblico per la ricezione di candidature finalizzate alla conclusione di convenzioni a titolo gratuito con palestre, strutture, associazioni sportive e attività legate al benessere, in favore del programma "well-being". Il programma, al suo secondo anno di sperimentazione, è rivolto ai dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti e consiste nell'attivazione di convenzioni relativamente a sconti, pacchetti e abbonamenti agevolati per la partecipazione ad attività sportive, posturali e/o psico-fisiche.

Lo scopo è quello di sviluppare e rafforzare la consapevolezza relativa alla salute fisica, psicologica, nutrizionale e motivazionale da rivolgere ai dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti. L'attivazione del programma non prevede costi per la pubblica amministrazione. Le candidature (che riguardano anche il rinnovo delle convenzioni stipulate per l'anno 2023) possono essere inoltrate tramite i moduli disponibili al link https://www.labassaromagna.it/Argomenti/Popolazione-e-societa/Vita-lavorativa/Formazione-professionale. C'è tempo per inoltrare la propria candidatura fino alle 10 di martedì 28 maggio 2024.