Riparte il tour del "Bibliobus": l'itinerario della "biblioteca ambulante" della Classense

Ripartirà giovedì 2 maggio il Bibliobus, la biblioteca circolante della Classense che mette a disposizione libri e dvd per il prestito da parte dei cittadini residenti nei territori che saranno toccati dal percorso del mezzo, scelti tra quelli che non dispongono di una sede del sistema bibliotecario ravennate, con l’obiettivo di favorire in modo concreto la parità di accesso al patrimonio culturale.

Il servizio, che negli anni ha registrato un incremento di fruitori e un notevole gradimento da parte della comunità e dei turisti, ripartirà con un’ampia offerta: sugli scaffali della biblioteca su ruote si potranno trovare tutti i generi di letteratura, per accontentare lettrici e lettori di tutte le età; inoltre, è possibile fare richiesta di volumi posseduti dalle altre biblioteche ravennati e non solo, ricevendoli al successivo passaggio del mezzo. Per accedere al servizio basta essere iscritti ad una delle biblioteche della Rete di Romagna e San Marino oppure ci si può registrare per la prima volta allo stesso Bibliobus. I documenti presi a prestito potranno essere restituiti in qualsiasi biblioteca del sistema bibliotecario urbano oppure al Bibliobus nei successivi appuntamenti.

L'itinerario

Questo il percorso del Bibliobus, dal 2 al 31 maggio e dall'1 settembre al 31 dicembre 2024. Le date estive saranno consultabili a partire dai prossimi giorni sul sito della biblioteca.

Lido Adriano: rea parcheggio di via T. Zancanaro

1° e 3° venerdì del mese ore 15.30-18

Ponte Nuovo: c/o Polisportiva Ponte Nuovo

2° e 4° mercoledì del mese ore 15.30-18

Porto Fuori: area parcheggio di via Combattenti Alleati

1° e 3° martedì del mese ore 15.30-18

Punta Marina: piazza San Massimiano

4° venerdì del mese ore 15.30-18

Ravenna: area parcheggio di via Caorle, 24

1°, 2°,3° e 4° giovedì del mese ore 15.30-18

Ravenna: via E. Mattei/via Lago di Garda

1° e 3° mercoledì ore 15.30-18

San Pietro in Campiano: via 2 giugno 1946, 2

2° e 4° martedì del mese ore 9.30-12

San Pietro in Campiano: via della Libertà, 1

2° venerdì del mese ore 15.30-18

San Pietro in Vincoli: piazza Foro Boario

4° martedì del mese ore 15.30-18

San Zaccaria: c/o Scuola Primaria di via della Libertà, 464

3° martedì del mese ore 9.30-12

Savarna: piazza Italia

1° martedì del mese ore 9.30-12

Savio: piazzale A. Gridelli

2° martedì del mese ore 15.30-18