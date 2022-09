Riparte l’anno scolastico: due open day alla scuola di musica Sarti

La scuola di musica Giuseppe Sarti, in vista della riapertura dell’anno scolastico, prevista per metà ottobre, ha organizzato due giornate di Open Day nella sua sede all’interno dell’ex complesso dei Salesiani in via San Giovanni Bosco 1, a Faenza che si svolgeranno sabato 17 settembre e sabato 1 ottobre, a partire dalle 15.45. Scopo dell’iniziativa è di presentare l’offerta formativa dedicata a bambini e adolescenti che potranno essere iscritti entro il 3 ottobre.

Il programma delle due giornate consentirà alle famiglie di visitare la scuola, conoscere gli insegnanti e ai bambini di cimentarsi con gli strumenti. Il programma prevede per sabato 17 settembre, dalle 15.45 alle 16.45 e dalle 17.15 alle 18.15, la visita guidata alla scuola e la prova di strumenti per l’indirizzo classico dedicate a bambini dai 6 anni in avanti; dalle 16.45 alle 17.15, prove di violino Suzuki per bambini dai 3 ai 5 anni; dalle 16.45 alle 17.15 presentazione del corso “School of Rock” per ragazzi dagli 8 ai 15 anni, con prova degli strumenti di indirizzo moderno.

Sabato 1 ottobre, dalle 15.45 alle 16.45 e dalle 17.15 alle 18.15, verranno riproposte le visite guidate e la prova strumenti per l’indirizzo classico, ai bambini dai 6 anni in su. Verranno poi presentati i corsi dedicati ai più piccoli: dalle 16 alle 16.40 e dalle 17.30 alle 18.10, “Children’s Music Lab” per bambini dai 3 ai 5 anni; dalle 16.40 alle 17.20 “Music Lullaby” per bimbi da 1 a 2 anni. Dalle 18.15 alle 18.45, verrà riproposto “School of Rock”, per ragazzi dagli 8 ai 15 anni, con prova degli strumenti di indirizzo moderno. Si richiede la prenotazione scrivendo a info@scuolasarti.it oppure telefonando allo 0544-21186 (lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, giovedì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 11 alle 13) entro il giorno prima degli eventi.