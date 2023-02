Riparte l'attività del comitato dei genitori dell'istituto comprensivo "Faenza - San Rocco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” nasce oltre 10 anni fa, per portare suggerimenti, proposte e aiuto concreto alla scuola che frequentano i figli. Che siano alunni della scuola dell'infanzia, della primaria o della secondaria poco importa, perché ogni "comunità educante" necessita di legarsi col territorio e con i genitori. Martedì 31.01.2023, dopo quasi 3 anni silenti a causa delle restrizioni covid, si è indetta la riunione del Comitato dei Genitori . E’ stato un grande successo: nuovi volti, curiosità e tanta partecipazione. Nel corso dell’incontro, si sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo direttivo rappresentato dai seguenti componenti: Presidente: Intini Jessica, Vicepresidente Leonardi Matteo, Segretario: Verna Barbara, Consigliere: Galanzi Patrizia, Tesorieri: Verna Nadia e Blal Valeria. Il Comitato uscente accompagnerà la rinascita di questo organismo volontario che, con grandi soddisfazioni, ha appoggiato le attività scolastiche e ludiche del nostro Istituto. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Raffaela Andolfi, a nome dell’ll’Istituto che ha l’onore di rappresentare ringrazia il Comitato Genitori uscente per il lavoro svolto ed augura buon lavoro al Comitato entrante.