Riparte la lotta alle zanzare: dalla sensibilizzazione alla distribuzione di prodotti antilarvali

Prende il via anche nel 2022 il piano di controllo della proliferazione delle zanzare nei Comuni dell’Unione Bassa Romagna. La campagna, come ogni anno, si concentra su tre fronti con azioni che riguardano i trattamenti sul suolo pubblico, la nuova campagna informativa e di sensibilizzazione e l’organizzazione della distribuzione del prodotto antilarvale nei nove Comuni dell’Unione.

La campagna di sensibilizzazione si intitola "Zanzara: la prevenzione è la migliore protezione!" e pone l’attenzione su alcuni punti fondamentali come la necessità di una collaborazione attiva da parte della cittadinanza per la corretta gestione delle proprie aree private (tra cui i trattamenti larvicidi nei pozzetti), l’adozione di sistemi di protezione individuale dalle punture, l’opportunità di evitare il ricorso a trattamenti insetticidi contro le zanzare adulte (in quanto hanno effetti limitati nel tempo, necessitano di molte precauzioni e uccidono insetti utili e impollinatori) e infine l’informazione sulle principali attività svolte dai Comuni per contrastare la presenza dell’insetto come i periodici trattamenti antilarvali nelle caditoie pubbliche. La campagna informativa con manifesti, locandine e dépliant, è già disponibile presso gli Urp e sul sito web dell’Unione.

I cittadini sono invitati ad avviare fin da subito le attività di contrasto alla zanzara tigre avendo cura dei propri giardini, degli orti e a utilizzare il prodotto antilarvale nelle caditoie fino a ottobre; si ricorda che il prodotto distribuito lo scorso anno è ancora efficace e può essere utilizzato. La distribuzione gratuita del prodotto antilarvale sarà effettuata con modalità diverse nei nove Comuni anche grazie all'aiuto del volontariato di Protezione civile, del volontariato locale e delle circoscrizioni. Sui siti web e sui social dei Comuni della Bassa Romagna saranno pubblicati tutti i dettagli circa le modalità di consegna o ritiro.