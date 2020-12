Ripartenza delle superiori dopo le feste: Ravenna ragiona sugli orari scaglionati

Il tavolo di coordinamento in Prefettura a Ravenna è al lavoro per elaborare un documento operativo per la riapertura in sicurezza delle scuole superiori a partire dal 7 gennaio, come da decreto ministeriale. E sulle prescrizioni da adottare, tra cui la capienza al 50% del trasporto pubblico locale. L'Agenzia della mobilita' della Romagna, Amr, sta verificando con Start Romagna la disponibilita' a immettere nuovi mezzi, spiega martedì pomeriggio in Consiglio comunale l'assessore alla Mobilita' Roberto Fagnani, rispondendo a un question time presentato da Mariella Mantovani di Articolo 1-Mdp e Michele Distaso di Sinistra per Ravenna. Che giudicano la capienza al 50% da abbassare ulteriormente. "Le difficolta' sono tante", non nega l'assessore, auspicando "una scelta diversa anche dal punto di vista dello scaglionamento degli orari scolastici". Il tavolo di coordinamento, al lavoro appunto sulla gestione del tpl e sugli orari di inzio e chiusura delle scuole, tornera' a riunirsi questa settimana. (fonte Dire)

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !