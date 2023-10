Ripartiti i lavori del nuovo percorso ciclopedonale a Cervia: pronto in primavera

Dopo la pausa estiva, sono ripresi i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale in viale Volturno nel tratto da viale Mille a viale Milazzo a Cervia. Le opere erano iniziate nel mese di aprile con la posa della nuova conduttura dell’acqua e dei relativi allacci da parte di Hera.

L’intervento è omogeneo e in continuità col tratto già realizzato da via Nazario Sauro a viale dei Mille. Prevede il proseguimento del percorso ciclopedonale con il posizionamento degli elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi, che saranno posizionati parallelamente alla strada secondo le linee tipologiche precedenti. Non vi saranno abbattimenti di piante.

I lavori sono inseriti nel programma triennale degli investimenti 2022/2024 ed il costo complessivo è di 460 mila euro, cui 340 mila a carico del Comune e 120 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. La conclusione dei lavori è prevista in primavera 2024.