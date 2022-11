Ripartono i corsi di mosaico, l’associazione insegna "l’arte delle tessere"

Riparte anche per il 2022 la Scuola di mosaico di Cervia, che organizza nella sua sede in via Pinarella 375 a Tagliata, i consueti corsi di formazione rivolti a principianti interessati ad imparare l’arte musiva, ma anche agli esperti che desiderano essere guidati per sviluppare un progetto personale.

Organizzati dall’associazione “Il Cerbero” in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia, i corsi partono mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20.00 con una serata gratuita di introduzione del pubblico ai contenuti delle lezioni che saranno tenute dalla mosaicista Silvana Costa e dagli insegnanti dell’associazione “Il Cerbero”.

L’associazione porta avanti da 27 anni l’attività della scuola perla divulgazione e nell’insegnamento dell’antica arte del mosaico. In principio era una tecnica né dedicata all’espressione, né agli oggetti ma semplicemente decorativa, oggi è un’arte da cui nascono grandi opere oltre ad essere diventata una delle più alte forme di espressione artigianale del territorio.

I corsi si dividono in due livelli, avanzati e principianti, e sono formati da 12 lezioni di 3 ore ciascuna. Il percorso contempla un approccio anche teorico, oltre che pratico, della cultura musiva e la scuola mette a disposizione una struttura fornita di attrezzature e materiali che sono quelli originali per realizzare i mosaici oltre a insegnanti qualificati.