Riprendere le estrazioni di gas in Adriatico? Il sindaco: "Non ci speriamo più, al governo non interessa"

"Siamo rassegnati". Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha ormai poca fiducia di vedere ripartire le estrazioni di gas in alto Adriatico. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione del progetto di Snam sulla nave rigassificatrice, il primo cittadino sottolinea che "per noi è un tema ricorrente, ma non se ne parla più. Forse perché il presidente del Veneto Luca Zaia è contro".

Insomma, ribadisce il sindaco, "il tema è stato derubricato, è uscito dall'agenda del governo". Così, ironizza, l'Adriatico sarà "l'unico mare con due rigassificatori sopra depositi di gas che non si sfruttano". (Dire)