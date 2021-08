Ripristinata la croce dedicata al Gruppo di combattimento Friuli danneggiata dal vento

Il forte vento del 12 luglio scorso aveva pericolosamente compromesso la stabilità della croce in pietra dedicata al Gruppo di Combattimento Friuli

Il forte vento del 12 luglio scorso, oltre ad avere danneggiato vigneti e impianti frutticoli nella zona di Zattaglia - frazione di Casola Valsenio -, aveva pericolosamente compromesso anche la stabilità della croce in pietra dedicata al Gruppo di Combattimento Friuli, collocata nelle vicinanze della Chiesa di Zattaglia. L'intervento della ditta Elio Fabbri di Casola Valsenio è servito per rimettere in sicurezza il manufatto.