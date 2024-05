Ripristinati percorsi pedonali, giochi e panchine: nuova vita al parco Barbanti

E’ stato riaperto il parco Barbanti di Cannuzzo, dopo i lavori di sistemazione che hanno previsto il ripristino dei percorsi pedonali e delle staccionate, la sostituzione delle panchine e dei cestini, la verniciatura dei giochi presenti. Inoltre, come nel parco Nilde Iotti di Pisignano, anche qui è stato istallato un canestro per il gioco e il movimento dei giovani. L’istallazione delle nuove attrezzature ludico-sportive ha concretizzato il progetto "Ci muoviam nel parco", presentato dal Consiglio di zona di Pisignano e Cannuzzo all’interno del percorso di Bilancio partecipato “C!Part-Cervia partecipa”, che aveva l’obiettivo di rendere fruibili i parchi del quartiere agli adolescenti, oltre che ai bambini.

I lavori sono stati finanziati con risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale per finanziare in spesa in conto capitale i progetti di comunità scaturiti da C!Part. "Ci muoviam nel parco" è stato uno dei progetti più votati dalla comunità tra quelli proposti durante il percorso partecipativo. Gli altri sono stati Corri Rin Tin Tin, che ha preposto la sistemazione dell’area sgambamento cani di via Catullo e che è in fase di ultimazione, e Un parco fluviale per tutti per implementare gli arredi del parco fluviale di Cannuzzo e valorizzarne le potenzialità di socializzazione.