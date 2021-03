Ripristinati posti letto di degenza ordinaria in pediatria all'ospedale di Faenza

La Direzione Generale di Ausl Romagna ha deciso di ripristinare, da lunedì 8 marzo, i due posti letto di degenza ordinaria presso l’Unità Operativa di Pediatria nell’ospedale di Faenza. L’esigenza di ampliare le risposte ai bisogni di salute espressi nel Distretto di Faenza nasce dalla necessità di migliorare la prossimità dell’offerta dettata dal contesto pandemico, offrire ai minori il ricovero post-chirurgico in ambiente pediatrico, ridurre i trasferimenti verso Ravenna per le degenze generate dallo scadere delle 36 ore di Obi iniziate a Faenza.

Da qui la decisione del ripristino dei posti letto, che si è resa possibile sfruttando l’organizzazione in rete del lavoro dei pediatri di Faenza all’interno della unità operativa Pediatria di Ravenna e la presenza in servizio 24 ore su 24 del personale del comparto attivo per il day hospital e l’osservazione breve intensiva. La degenza è collocata al terzo piano del blocco 002, negli spazi attigui a quelli dedicati all’Obi, storicamente dedicati alla Pediatria. L’attuale direzione sin dall’insediamento si è mossa per poter ripristinare quel tipo di assistenza, interpellando la Regione, anche sulla base dell’analisi svolta con i professionisti clinici e delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni. Resta costante la connessione con l’unità operativa Pediatria di Ravenna dei casi che necessitano di assistenza polispecialistica.

L'unità operativa Pediatria Ravenna offre all’interno del Presidio Ospedaliero di Faenza prestazioni di Pronto Soccorso, Osservazione Breve Intensiva, Day Hospital e diverse attività di Specialistica Ambulatoria Pediatrica. In particolare, nonostante il contesto pandemico, presso l’ospedale di Faenza, accanto all’importante mole di attività di Day Hospital, è presente una attività ambulatoriale che riguarda gli ambiti specialistici pediatrici di endocrinologia, allergologia-pneumologia, nefrologia, reumatologia, chirurgia, gastroenterologia, neurologia, ecografia delle anche (per lo screening della lussazione per i bambini a rischio). Per altre attività ambulatoriali specialistiche (diabetologia, cardiologia, genetica clinica, ematologia) i bambini vengono visti come attività ambulatoriale a Ravenna, assicurando la costante gestione di continuità assistenziale garantita dai pediatri specialisti che lavorano anche in attività di assistenza ordinaria a Faenza.

Tutte le attività lavorative vengono svolte da una unica équipe di pediatri che lavora seguendo protocolli diagnostici e assistenziali comuni e con discussioni collegiali nella gestione dei casi meritevoli. Il servizio è presente 24 ore su 24 e si integra con le attività assistenziali del Punto Nascita. Il personale infermieristico ha una lunga tradizione assistenziale con specificità pediatrica, con personale dedicato ad attività organizzative e assistenziali come, ad esempio, quelle organizzative del Day Hospital.