Ripristinato il treno Cervia-Ravenna per studenti e pendolari

E’ stato ripristinato il treno che parte da Cervia alle 6.47 con arrivo a Ravenna alle 7.07, utilizzato da studenti e pendolari. Il treno era stato sospeso in ottobre per lavori sui binari nella zona di Viserba e il servizio era stato comunque garantito da autobus sostitutivo.

“Dopo alcuni mesi di fermo per lavori, è stato ripristinato il treno delle 6.47, importante collegamento per Ravenna, soprattutto per i lavoratori pendolari e per gli studenti - commenta il delegato ai trasporti Claudio Lunedei - Questo treno è particolarmente indispensabile proprio adesso in questa fase di riapertura delle scuole. L’amministrazione comunale nel periodo di sospensione si era interessata presso Trenitalia e la Regione Emilia- Romagna, ottenendo un servizio sostitutivo di autobus per Ravenna fino all’attuale ripristino della corsa”.