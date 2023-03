Ripristino della duna di protezione invernale: approvato il provvedimento 'fuori bilancio'

Ok al provvedimento fuori bilancio per ripristinare la duna di protezione. Nella seduta di martedì il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la delibera “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza per il ripristino di tratti dell'argine invernale 2022”.

L’assessora Federica Del Conte, che ha illustrato la delibera, ha spiegato che l’eccezionale mareggiata che ha interessato le coste il 23 e 24 gennaio ha prodotto ingenti danni all’argine di protezione invernale, rendendo vulnerabile a fenomeni di ingressione marina sia i tratti di arenile interessati dalla mareggiata sia il territorio retrostante sia i centri abitati del litorale. I lavori, del valore di 188mila euro, sono già stati conclusi e con la delibera si chiede la riconoscibilità della legittimità del debito fuori bilancio.

Sono intervenuti nella discussione: Renato Esposito (Fratelli d’Italia) e Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi). Per il gruppo Fratelli d’Italia il parere favorevole a questa delibera "è doveroso, in quanto si tratta di un intervento di bene comune". Il gruppo La Pigna si è detto favorevole alla delibera, ma sottolinea però che in futuro "è necessario tenere conto delle segnalazioni che vengono fatte".