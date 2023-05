Ripristino degli impianti elettrici dopo l'alluvione: temporanea interruzione del servizio a Faenza

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 1 giugno, nell’ambito del piano di ricostruzione degli impianti fortemente danneggiati dall’alluvione che ha coinvolto l’Emilia Romagna, effettuerà un intervento di rifacimento della cabina elettrica situata nel comune di Faenza, in via Lapi.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a ristabilire l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. I lavori sono inoltre necessari e improrogabili per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo.

Le operazioni di rifacimento devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani 1 giugno dalle ore 10:45 alle ore 17:30. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Le vie interessate ai lavori sono v comerio da 3 a 15, 7/1, da 12 a 14, da 18 a 24, v calamelli 1, da 5 a 7, 7a, 2p, v mazzanti da 1 a 5, da 2 a 20, v bettisi da 23 a 27, 27a, 20, v lapi da 51 a 67, 2p, 2xp, v pani da 1 a 5, 2, pza ferniani 4.