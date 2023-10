Ripristino dei locali alluvionati del Pavaglione: lavori in partenza in primavera

Si è svolto un incontro tra l'Amministrazione Comunale di Lugo, i commercianti del Pavaglione e le associazioni di categoria per discutero del completo ripristino dell'edificio storico danneggiato durante l'alluvione. Nel primo pomeriggio di giovedì gli assessori ai Lavori Pubblici Veronica Valmori e alle Attività Produttive Luciano Tarozzi, con il vice segretario generale Andrea Gorini e il dirigente dell'Area servizi al Territorio Fabio Minghini, hanno illustrato la proposta per il ripristino dei locali danneggiati. All'incontro era presente anche il perito assicurativo del Comune che ha contribuito a chiarire e a rispondere ad alcuni quesiti. Il risarcimento sarà definito entro dicembre prossimo e a quel punto il Comune sarà in grado di affidare i lavori che si auspica possano iniziare dal mese di marzo e aprile 2024 sempre che non venga valutato come più opportuno per le singole attività eseguire i lavori nel periodo estivo.

L'incontro è stato utile anche per segnalare prime questioni puntuali da parte dei commercianti che verranno prese in carico dal Comune. Tra gli aspetti rilevanti quello della durata degli interventi di ripristino che tendenzialmente si devono adattare alle attività commerciali. Nell'incontro è stato chiarito che per il periodo di eventuale chiusura del negozio non dovrà essere corrisposto il canone di locazione. "Abbiamo illustrato la proposta per avere i tempi adeguati prima dell'avvio degli interventi - spiegano gli assessori Tarozzi e Valmori - Da parte dell'Amministrazione intendiamo lavorare per un risultato condiviso e utile per tutti".