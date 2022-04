Ripulita la lapide del monumenti ai Caduti di Rossetta

In questi giorni il Comune di Bagnacavallo ha provveduto a fare eseguire i lavori di pulizia e ripasso delle scritte della lapide del monumento ai Caduti di Rossetta. Gli interventi sono stati effettuati sulla lastra di marmo dedicata alle vittime della seconda guerra mondiale; l’area monumentale è infatti suddivisa in due parti, una che ricorda i caduti del primo conflitto mondiale, l’altra quelli del secondo. I lavori sono stati eseguti dalla ditta Camurani Edilmarmo di Bagnacavallo per un importo di circa 1100 euro.