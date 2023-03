La rinascita di Palazzo Grossi a Castiglione: 5 milioni di euro per riqualificarlo

Nuova luce a Palazzo Grossi. E' stato approvato il progetto di riqualificazione del castello di Castiglione di Ravenna. Il progetto - del valore di 5 milioni di euro che verrà appaltato tramite gara pubblica - consiste in un recupero generale che comprende il castello, l’edificio a due piani posto sul lato nord, il parcheggio di pertinenza dell’area e il parco che circonda il castello e le sue pertinenze.

Principalmente sono necessari interventi di tipo strutturale e conservativo, in quanto da diversi anni il castello ha subito un progressivo deterioramento a causa del disuso degli ultimi decenni. Particolare attenzione sarà riservata allo studio per la collocazione di locali destinati a servizi igienici e per la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici compatibili con la tipologia dell’immobile storico, dovranno essere definiti gli interventi di restauro per il recupero delle pavimentazioni esistenti, dei camini e le analisi degli intonaci e delle tinte mediante sondaggi non distruttivi. Saranno valutate le soluzioni più idonee per rendere accessibile la struttura ai disabili oltre alle opere inerenti il benessere termo igrometrico degli ambienti. Saranno revisionati tutti gli infissi interni ed esterni, oltre alla sistemazione del parco e del parcheggio.

Brevi cenni storici

Palazzo Grossi sorge al centro dell’abitato di Castiglione di Ravenna dove un tempo era situato il Castrum Leonis Aunestorum, Castello Leone degli Onesti, nominato anche Castillionis o più semplicemente Leonis, espugnato dai Faentini collegati ai Cesenati nel 1236 e distrutto per sempre. Venne costruito da mastro Giovanni di Jacopo da Canobio tra 1560 e il 1565, su commissione di Pietro Grossi, nominato conte dall’imperatore Federico III, probabilmente sull’impianto di un precedente edificio fortificato fatto erigere da Battista Grossi nel 1461 per concessione del vescovo di Cervia.

I lavori

La progettazione dell’intervento ha come obiettivo il recupero, la salvaguardia e la fruizione di un edificio storico di grande pregio architettonico, attraverso interventi di tipo strutturale finalizzati al miglioramento sismico, alla realizzazione di nuovi servizi igienici, impianti tecnologici compatibili con la tipologia dell’immobile storico, interventi di restauro e risanamento conservativo per il recupero delle pavimentazioni esistenti, dei camini, dei fregi, degli stucchi e le analisi degli intonaci e delle tinte mediante sondaggi non distruttivi. Saranno valutate le soluzioni più idonee per rendere accessibile la struttura ai disabili oltre alle opere inerenti il benessere termo igrometrico degli ambienti. Saranno revisionati tutti gli infissi interni ed esterni. Saranno riqualificate le area a verde e sistemazione a parcheggi.

Il progetto prevede il recupero del Castello, della dependance e dell’area verde circostante che verranno adibiti a luoghi di incontro e di aggregazione sociale ad ampia valenza polifunzionale. Le categorie di lavorazione che si andranno a eseguire si possono individuare sinteticamente: indagini conoscitive; demolizioni controllate e smaltimenti; interventi strutturali di adeguamento e consolidamento; costruzione di partizioni, tamponature e massetti; opere impiantistiche elettriche, meccaniche, speciali e di sollevamento; opere edili di finitura; interventi di restauro conservativo; opere di riqualificazione area verde e sistemazione parcheggio. Particolare attenzione verrà posta in fase di progettazione all’utilizzo dei materiali, per un miglioramento ambientale.

Lo stato di conservazione del castello è stato inficiato dal disuso degli ultimi decenni. Il giardino prospiciente l’immobile ha assunto il ruolo di parco pubblico, ed è valorizzato dall’edificio storico. L’edificio “Foresteria” viene utilizzato unicamente per la porzione del piano terra, con destinazione servizi igienici. A intervento ultimato l’edificio acquisterà le caratteristiche di uno spazio funzionalmente e strutturalmente adeguato alle attuali normative, rendendo possibile il riuso del bene che è al momento fortemente ammalorato.