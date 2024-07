Riqualificazione dell'ex caserma Alighieri: affidati i lavori per la messa in sicurezza

Il Comune di Ravenna ha affidato i lavori di messa in sicurezza dell'ex Caserma "Dante Alighieri". A gennaio scorso il Servizio Edilizia Pubblica del Comune aveva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori necessari per giungere al completamento dell’intervento di riqualificazione generale dello spazio in via Nino Bixio in cui dovrebbero sorgere un nuovo parco cittadino e il nuovo auditorium del Conservatorio. Un intervento di messa in sicurezza del valore di 145.223,89 euro, somma finanziata all'interno del Bilancio 2023.

Un progetto a lungo atteso dai ravennati (risale al 2018) e che ha visto i tempi allungarsi di molto anche a causa del rinvenimento di alcuni pozzetti contenenti sostanze oleose nell'area. Come si evince dalla documentazione degli uffici comunali, infatti,"l’impresa appaltatrice Appalti e Servizi - che aveva ottenuto l'appalto nel 2019 - ha comunicato la propria indisponibilità ad occuparsi delle operazioni di messa in sicurezza, in quanto non in possesso delle idonee iscrizioni all’Albo dei Gestori Ambientali". Così, "essendo i procedimenti ambientali di carattere invasivo, vale a dire che prevedevano l’effettuazione di trincee di scavo diffuse nell’area con prelievo di campioni di terreno e realizzazione di piezometri per il controllo delle acque di falda, non si è potuto procedere con l’esecuzione degli arredi, delle opere a verde ed alcune opere di finitura, già previste nell’ambito dell’appalto".

Nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza permanente dell'area, per un importo di circa 145mila euro, sono stati affidati all'impresa Consar di Ravenna, la quale ha indicato quali consorziati esecutori la Brv demolizioni srls, Corbara e C snc e Fratelli Mariani snc. Il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area prevede la "pulizia generale dell'area con rimozione di eventuale terreno di riporto fino a raggiungere la quota del terreno originario da isolare, per una profondità di circa 50 cm, con accatastamento del materiale in sito per successivo reimpiego", la "realizzazione di strato separatore nel sottosuolo a profondità 50 cm, mediante fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto" e il successivo rinterro con il terreno precedentemente accumulato e sistemazione superficiale con livellamento dell'area. Per quanto riguarda i sentieri della futura area, oltre alle opere di pulizia, si dovrà procedere alla realizzazione di "nuovi percorsi in conformità agli esistenti, con pacchetto costituito da massicciata stradale di sottofondo inerte e strato di finitura in ghiaia/calcestre, per uno strato complessivo di almeno 40 cm". Le stesse opere interesseranno anche la zona della cosiddetta "collinetta". Una volta terminati questi interventi si potrà giungere alla parte finale della riqualificazione, con la realizzazione dell'area verde.